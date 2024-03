Samoa Joe: «¿Si me preocupa Will Ospreay? Aún no»

Will Ospreay es un luchador a tiempo completo de AEW a todos los efectos. Durante el Dynamite de esta semana va a disputar un mano a mano con Kyle Fletcher, el Campeón Mundial Televisivo de ROH (y amigo suyo en la facción United Empire) después de haber derrotado a Konosuke Takeshita en Revolution.

► Samoa Joe de Will Ospreay

Mientras, Samoa Joe tendrá probablemente un cara a cara con Wardlow después de haber retenido ante Adam Page, que se tomaría un tiempo de descanso, y Swerve Strickland el Campeonato Mundial en el PPV, donde el integrante de The Undisputed Kingdom consiguió una oportunidad por el título.

Dicho esto, si tanto Ospreay como Joe continúan ganando combates, llegará el momento en que se enfrenten. Pero el campeón no está preocupado. Le preguntaron por la nueva estrella de la casa Élite en la conferencia de prensa del evento y comentó que todavía tiene que tener éxito en la misma:

«Esto refleja lo que siempre ha representado AEW. Salimos, encontramos a los mejores luchadores del mundo y los reunimos para descubrir quién es el mejor luchador del mundo. Actualmente, ese soy yo. Pero detrás de mí están algunos de los más grandes luchadores que han pisado un ring.

«Cuando incorporamos talentos, como Will Ospreay, ¿cómo no emocionarse por el futuro de esta empresa? Una vez más, establecemos el protocolo. Will Ospreay es nuevo aquí. Es un atleta fantástico y dinámico, ha tenido un éxito tremendo en todas partes donde ha estado. Pero hasta que tenga éxito aquí, no necesito preocuparme por él.»