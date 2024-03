Jack Perry se une a House of Torture en NJPW

Tras una prolongada ausencia de los rings de All Elite Wrestling (AEW), Jack Perry, anteriormente conocido como Jungle Boy, ha vuelto a la acción y lo hizo en grande, uniéndose a House of Torture en NJPW.

Hace unas semanas, Perry apareció evento NJPW Battle in the Valley, donde sorprendió a todos al atacar a Shota Umino de manera dramática. Perry rompió simbólicamente su contrato de AEW y se enfundó un brazalete con la palabra «Scapegoat», añadiendo un toque de misterio a su regreso.

► Jack Perry se unió a The House of Torture

En su debut en NJPW, Perry se enfrentó a Shota Umino como parte del Torneo de la Copa New Japan, ganando el encuentro de manera impresionante. Además, alineándose con la facción The House of Torture, quienes aparecieron para apoyarlo tras el combate.

Después del combate, Perry se mostró muy emocionado por su nueva faceta ahora en NJPW.

«Me siento increíble. No sabes por qué no he tenido una lucha en seis meses. Solo como un pequeño punto de referencia: durante el peor momento de toda mi vida, me tomé un mes para mí. Entonces ahora te preguntas, ¿por qué seis meses? Ahora te diré lo que no me da. Es porque otras personas tienen miedo. Nadie quiere tener conversaciones difíciles. Todos tienen miedo de dejarme regresar o incluso dejarme ir, incluso Settingscuando lo pido con todas mis fuerzas». «Pero sabes qué, lo entiendo. Nadie quiere mirarse en el espejo, así que necesitan a alguien a quien crucificar para poder seguir con sus vidas diarias y actuar como si nada hubiera pasado. Bueno, ¿adivina qué? Eso se acabó ahora. Y sabes, hay un puñado muy selecto de personas en el mundo que aún me respaldan. Pero esta noche, bueno, creo que encontré unos cuantos más».

► ¿Cuándo regresará Jack Perry AEW?

Aunque su regreso a NJPW ha sido exitoso, el futuro de Perry en AEW sigue siendo incierto. A pesar de informes previos que sugerían el fin de su suspensión, aún no ha retornado a la empresa. Mientras tanto, en NJPW ha comenzado un nuevo camino, el cual aún parece largo.

Su última aparición en AEW fue en All In London, donde se enfrentó a Hook en un combate de Hora Cero, marcado por la controversia. Después de un enfrentamiento con CM Punk y su posterior suspensión, Perry ha regresado, pero esta vez en el mundo de New Japan Pro-Wrestling (NJPW).