¿Qué estaría haciendo Kenny Omega en AEW de no estar lesionado?

«Omega fue anunciado para Canadá para que pueda estar en la televisión dentro de dos semanas». Dave Meltzer compartía esta buena noticia sobre Kenny Omega recientemente. Después de que Tony Khan adelantara lo contrario: «No creo que sería justo crear la expectativa de que Kenny Omega estaría autorizado para entonces. Soy muy optimista de que Kenny volverá, pero no sé la fecha exacta. Creo que ese es un cronograma agresivo. Kenny es una de las grandes estrellas de AEW y no podemos esperar a tenerlo de vuelta lo antes posible. Sin embargo, no creo que sería justo crear la expectativa de que estaría autorizado para entonces».

► Kenny Omega iba a luchar con Kenoh

Tendremos que esperar a ver si realmente Kenny Omega vuelve a AEW para luchar en su país natal (aunque también podría simplemente aparecer) o no. Mientras, descubrimos un interesante detalle de lo que estaría haciendo «The Best Bout Machine» de no haberse lesionado. Hablando recientemente en un directo en Twitch, reveló que tenía previsto enfrentarse a Kenoh, el luchador de Pro Wrestling NOAH. No aclaró si en tierras estadounidenses o japonesas pero esperemos que el combate pueda programarse para una fecha posterior.

«El chat que está familiarizado con Kenoh, él es muy bueno. Odio contar historias tristes, pero el combate con Keno realmente podría haber sucedido y es mi culpa que esté lesionado en este momento. Sí, realmente habría sucedido hace un par de días, así que es una pena.»

En espera de saber más sobre ambas cuestiones, otro rival interesante que podría tener próximamente Omega es Matt Riddle. No porque estuviera programado pero «The Original Bro» dijo no hace mucho que es una de sus metas para 2024:

«Kenny está lesionado ahora. Vi eso, indefinidamente. Eso fue triste. Realmente quería luchar contra él. Con mi liberación, eso podría haber sido una oportunidad, pero ahora no lo es. Hay toneladas de oponentes por ahí«.