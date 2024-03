Mientras se encuentra fuera de acción debido a una lesión, Kenny Omega está pudiendo dedicar más tiempo a sus otras pasiones, como pasar el tiempo con sus seguidores en vivo en Twitch, y en un episodio reciente le preguntaron por qué disfruta actualmente cuando ve lucha libre. La estrella de AEW no dudó en señalar a Ilja Dragunov, el Campeón NXT de WWE.

► Kenny Omega de Ilja Dragunov

«Dragunov. Hay algunas personas que están en activo y son excelentes, pero ya he visto mucho de ellos. No quiero decir que no disfrute verlos porque los he visto tanto, pero a veces te acostumbras. Dragunov es excepcional. Creo que Claudio [Claudio Castagnoli] es el paquete completo. Es uno de los mejores luchadores del planeta. Ver a Claudio realizar increíbles proezas de fuerza, nunca sabes qué esperar de un combate de Claudio porque es muy versátil. Cuando Claudio se vuelve impredecible, es todo un espectáculo.

«Hablando de Dragunov, llevo haciendo esto casi 25 años, después de todo este tiempo, lo he visto y hecho casi todo, al menos todo lo que quiero hacer, o casi todo de todos modos, hay algunas cosas que, debido al tiempo, nunca podré hacer. He visto las cosas hasta el punto en que es difícil emocionarme. A veces necesitas la ayuda de la persona con la que estás luchando para elevar el nivel y llevarte a ese lugar especial. Por lo general, lo que me lleva allí es luchar contra alguien muy ambicioso. Cuando lucho contra un tipo como Will Ospreay, que tiene un talento atlético increíble, y la gente habla muy bien de él. Creo que él quiere responder a las expectativas de esas personas. Para aquellos que piensan que es el mejor, él quiere demostrar que puede ser lo mejor que pueda ser. Su deseo de superarse me eleva y me permite alcanzar ese nivel. Siento que Dragunov, incluso sin conocerlo, tiene ese algo especial que lo lleva a pelear hasta alcanzar ese lugar mágico donde intercambiamos golpes y hacemos que los fanáticos crean en todo lo que hacemos y nos entregamos por completo. Creo que sería un combate excepcional.»