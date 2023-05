Samoa Joe confía en el éxito de AEW Collision

Como ya reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, CM Punk habría elegido a Samoa Joe como su primer rival en su regreso a AEW. Se espera que el anuncio se realice esta noche en AEW Dynamite. Aunque no está confirmado que Tony Khan haya dado el visto bueno al luchador de Chicago, todo apunta a que se cumplirá su deseo de revivir la rivalidad y enfrentarse a Joe, como en los viejos tiempos de ROH.

Recientemente, el actual Campeón Mundial de Peso Completo ROH fue invitado al podcast Kick Rocks Wrestling, donde habló sobre AEW Collision, el nuevo programa televisivo de dos horas que AEW emitirá todos los sábados a partir del 17 de junio en TNT. Estas fueron sus declaraciones:

► AEW Collision desafía las críticas y Samoa Joe sale en su defensa

“Bueno, obviamente es emocionante añadir otro programa a la programación de AEW. Sabes, hacer lucha los sábados por la noche. Si el modelo de televisión fuera como ha sido en el pasado, tal vez creería algunos de esos comentarios que dicen que fracasará.

“Pero ahora estamos en un mundo muy diferente, un entorno muy diferente. Creo que las noches de sábado son geniales, siempre he disfrutado de los eventos que he visto en esa franja horaria. Tener la oportunidad de darle tiempo a gran parte del elenco de AEW, que quizás no tiene suficiente tiempo durante la semana, y mostrar todo el talento que tenemos, considero que es una crítica válida.

“Cuando observas el elenco de AEW, ves atletas tremendamente talentosos de principio a fin, pero casi no hay suficiente tiempo para verlos a todos. Creo que AEW Collision definitivamente podrá ampliar la experiencia de los fanáticos en cuanto a los luchadores que podrán ver cada semana”.