Jonathan Coachman augura el fracaso de AEW Collision

Tres días antes de que reportábamos aquí en SÚPER LUCHAS que AEW Collisiion, el nuevo programa televisivo de AEW que debutará en TNT desde el sábado 27 de junio con dos horas semanales de televisión cada sábado, estaba teniendo un muy mal inicio de venta de boletos, y una exestrella de la WWE ya lo sabía. Nos referimos a “The Coach” Jonathan Coachman.

Y es el que popular excomentarista de WWE, contestó a un tuit de Raj Giri en donde decía que no podía creer que el éxito de AEW Collision dependiera tanto de que AEW anunciara que CM Punk iba a ser la estrella de este programa. Coachman afirmó que, en realidad, no importa quién sea la figura principal en un programa de lucha libre. Si se transmite un sábado, especialmente por la noche, no tendrá éxito. A continuación, el intercambio de tuits:

► ¿AEW Collision: ¿Destinado al fracaso?

We tried for years to run a live show on Saturdays. It just doesn’t work. It doesn’t matter if the Rock was the backbone of the show it wouldn’t work. People just don’t watch tv on Saturdays. The CM Punk experiment should be about over. https://t.co/vojtkygOOx — The Coach (@TheCoachrules) May 19, 2023

— Nunca antes había visto que el éxito de un programa de lucha libre dependiera tanto de una sola persona como en el caso de AEW Collision con CM Punk. Por esa única razón, creo que AEW necesita hacer que funcionen las cosas con Punk, a pesar de ser una relación tóxica. De lo contrario, Collision podría convertirse fácilmente en otro Rampage.

— Durante años intentamos hacer un programa en vivo los sábados, pero simplemente no funciona. No importa si The Rock fuera el pilar del programa, no funcionaría. La gente simplemente no ve televisión los sábados. El experimento con CM Punk debería estar llegando a su fin.

Los comentarios de Coachman generaron mucha polémica. Algunos hasta lo acusaron de querer atacar a AEW. Este fue un pequeño intercambio que tuvo con un fan:

I can’t believe that one tweet has sent 24 hours of discussion. I understand AEW fans want to blindly think this plan will work. History tells us it won’t. And for those asking about why the network would do this-not every executive is a smart one. Unfortunately that is true… https://t.co/1rkqpRJL2l — The Coach (@TheCoachrules) May 20, 2023

— Gracias. En Rampage, los viernes, AEW solo tiene un promedio de 250-500k espectadores, si eso. ¿Cómo se supone que los sábados será mejor? Además, la gente tiene sus vidas y no quiere ver lucha libre a las 8 pm todos los sábados. Entiendo los eventos ocasionales de PPV y que las peleas principales de UFC siempre son a las 11 pm.

— No puedo creer que un solo tuit haya generado 24 horas de discusión. Entiendo que los fanáticos de AEW quieran creer ciegamente que este plan funcionará, pero la historia nos dice lo contrario. Y para aquellos que preguntan por qué la cadena de televisión haría esto, no todos los ejecutivos son inteligentes. Desafortunadamente, eso también es cierto.

Solo el tiempo revelará quién tiene razón. Por ahora, la venta de boletos para la primera serie de programas en vivo y grabaciones de AEW Collision ha sido decepcionante, muy lejos del gran éxito que todos esperaban. Los recientes problemas entre Tony Khan y CM Punk podrían ser una de las principales causas de esta difícil situación para AEW.