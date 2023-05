Flash Morgan Webster insta a The Dyad a dejar WWE

Dimos por hecho que Rip Fowler y Jagger Reid habían dejado WWE poco después de WrestleMania 39, cuando Dave Meltzer reveló que la empresa quiso concederle la rescisión de sus contratos tras la demanda de ambos.

Pero posteriores implicaciones de estos gladiadores nos indicaron lo contrario: Fowler y Reid seguían bajo contrato con WWE. Estatus que los primeros Campeones de Parejas NXT UK confirmaron vía redes sociales el pasado 25 de abril.

Con tal escrito, Fowler y Reid aclararon, asimismo, que una vez concluyan sus acuerdos, cambiarán de aires. Mientras tanto, en el episodio de NXT de hace tres semanas compitieron por el Campeonato de Parejas NXT, cayendo ante Gallus. Siete días después salieron perdedores de un choque contra The Creed Brothers y ayer hicieron lo propio frente a Tyler Bate y Wes Lee.

Shawn Michaels, preguntado por esa demanda de rescisión durante la teleconferencia con los medios previa a NXT Battleground, dijo lo siguiente.

«Entiendo cómo se sienten, pero como les mencioné: ‘Mientras estén aquí, aún quiero darles un papel prominente’ . No hay rencores al respecto. Hay demasiado talento para desperdiciarlo o dejarlo pasar . Si no les importa trabajar, entonces yo encantado de aprovechar su talento».

Los seguidores de la extinta NXT UK recordarán la excelente rivalidad que Rip Fowler y Jagger Reid, entonces bajo sus nombres luchísticos originales, Zack Gibson y James Drake, mantuvieron con Mark Andrews y Flash Morgan Webster. Y este último quiso comentar la situación de sus antiguos oponentes bajo entrevista con Fightful, expresando su impaciencia por verlos en la agencia libre.

«Te seré sincero. Incluso antes de WWE, tuve una gran rivalidad con Gibson en PROGRESS, Natural Progression Series. Tuve una rivalidad también con James Drake en Pro Wrestling CHAOS, antes de que hicieran equipo, antes de que yo y Mark hiciéramos equipo. Tengo mucha historia con ellos.

«No voy a decir que me sorprende. Siempre han sido tipos que han marcado su propio ritmo. Siempre han conseguido mantenerse candentes. Realmente, siempre hacen lo que quieren, y lo que creen que tienen que hacer. Así que viendo lo que están haciendo ahora y creo que el hecho de que nunca hayan portado esos cinturones de NXT, el hecho de que no hayan sido ascendidos después de todos estos años, pienso que es de chiste.

«Creo que Gibson era uno de los rudos más candentes no sólo de Reino Unido, sino del mundo. También creo que son uno de los mejores equipos del mundo, de verdad lo creo. El hecho de que nunca hayan portado esos cinturones de NXT, el hecho de que no hayan sido ascendidos… Y para serte completamente sincero, el hecho de que estén en esa facción y el portavoz no sea Zack Gibson, cuando es uno de los mejores habladores del mundo… Es una máquina de generar abucheos».