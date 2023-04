WWE negó la recisión de contrado de dos luchadores de NXT

Los Grizzled Young Veterans han sido parte de NXT durante varios años, y eventualmente hicieron la transición hacia convertirse en miembros de Schism, liderado por Joe Gacy. Sin embargo, parece que no han estado muy contentos, puesto que a inicios de este mes de abril habían solicitado recientemente su salida de WWE, pero esta no se dio, dado que han seguido apareciendo en televisión.

► Rip Fowler y Jagger Reid seguirán en NXT hasta octubre

Según los informes, WWE rechazó la solicitud de los luchadores de NXT, también conocidos como James Drake y Zack Gibson. Ambos recurrieron a sus cuentas de Twitter para dar la noticia a sus fanáticos respecto a sus contratos. Fowler indicó que este expira el 15 de octubre de este año y ya espera con ansias el momento en que se convierta en agente libre.

Today WWE have denied our release, which was requested on April 3rd. On 15th Oct '23 we will be free agents again. I personally want to thank all of our fans for your continued support, it means a lot to both of us especially during times like these! We'll see you on the 16th! — Rip Fowler (@RipFowlerWWE) April 25, 2023

“Hoy, WWE ha negado nuestra salida, que se solicitó el 3 de abril. El 15 de octubre de 2023 seremos agentes libres nuevamente. Personalmente, quiero agradecer a todos nuestros fanáticos por su continuo apoyo, ¡significa mucho para ambos, especialmente en momentos como estos! ¡Nos vemos el 16!”.

Fowler aclaró que continuarán trabajando junto a Joe Gacy y Ava Raine mientras dure su contrato, y que simplemente se dedicó a aclarar los rumores sobre una eventual salida.

Our statements tonight are simply factual and intended to keep our fans (who have been asking questions) updated. I would like to add that @JoeGacy and @avawwe_ are both boss and will continue to smash everything that they do! Lots of love for both ✌️ — Rip Fowler (@RipFowlerWWE) April 25, 2023

“Nuestras declaraciones de esta noche son simplemente objetivas y tienen la intención de mantener actualizados a nuestros fanáticos (que han estado haciendo preguntas). ¡Me gustaría agregar que Joe Gacy y Ava Raine son jefes y continuaremos aplastando todo lo que hacen! Mucho amor para ambos.”

El tuit de Jagger Reid, cuyo perfil consta como James Drake, hizo eco de los sentimientos de su compañero y agradeciendo a todos por el apoyo recibido. Esto, mientras también se mostraba ansioso por la llegada de su agencia libre en octubre próximo.

As of today, WWE has denied my request for my release. I want to thank you all for your support throughout my career, I'll never take that for granted. My contract with WWE expires on 14th October 2023. I'm excited to share our next chapter, once we are free agents. — James Drake (@JamesDrake_GYV) April 25, 2023