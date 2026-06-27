Sami Zayn, NUEVO Campeón Indisputable WWE en Night of Champions

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Sami Zayn, NUEVO Campeón Indisputable WWE en WWE Night of Champions 2026

Esta tarde, en la sexta lucha del evento premium WWE Night of Champions 2026, vimos cómo Sami Zayn logró vencer sorpresivamente a Cody Rhodes y Gunther para ganar el Campeonato Indisputable WWE y convertirse, por primera vez, en Campeón Mundial en WWE.

► Momentos clave

Sami Zayn en WWE Night of Champions 2026 3
Sami Zayn en WWE Night of Champions 2026 3

La campana sonó y Cody y Gunther se dieron con todo, mientras Sami estaba fuera del ring, pero entró para moverle las sogas a Gunther y hacerlo caer fuera del mismo.

Más adelante, Cody Rhodes logró castigar a Sami con un tope suicida. Gunther reaccionó y se salvó de un Cross Rhodes con tremendo powerbomb, pero la cuenta llegó a dos porque Sami logró evitar la derrota de Rhodes.

Rhodes conectó varios puñetazos a la cara de Sami, quien reaccionó con un Blue Thunder Bomb, pero la cuenta llegó solo a dos.

Sami Zayn y Gunther en WWE Night of Champions 2026 3
Sami Zayn y Gunther en WWE Night of Champions 2026 3

Gunther volvió a la carga, dándole puñetazos a la cabeza a Rhodes, y lo subió al esquinero, en donde Rhodes reaccionó con puñetazos y lo bajó del esquinero, para luego rematar a Gunther con un Cross Rhodes, solo que Sami sacó al réferi del ring en el último segundo y logró evitar la derrota.

Más adelante, Rhodes evitó un martinete de Sami contra la mesa de comentaristas en árabe y luego, con catapulta, Rhodes mandó a Sami contra la mesa de comentaristas en inglés y la hizo romper con el cuerpo de Sami. El impacto fue tan fuerte que hasta Michael Cole quedó sin audio.

WWE Night of Champions 2026.
WWE Night of Champions 2026.

A Corey Graves le tocó narrar. Gunther le hizo tremendo powerbomb contra la otra mesa de comentaristas a Gunther, luego le repitió la dosis y esta vez la mesa sí se rompió.

Gunther conectó la adormecedera a Cody Rhodes, quien parecía que se iba a rendir, pero pudo sobrevivir, pudo ponerse en pie y atacar a Gunther con azotón sobre la lona.

Gunther volvió a la carga con el sleeper hold. Rhodes parecía ahora sí desvanecerse, pero pudo sobrevivir y al último segundo levantar la mano en el aire, gracias a que Sami Zayn llegó y le sostuvo el brazo, por lo que, aunque Cody estaba ido, no pudo haber derrota.

Sami atacó con Exploder Súplex en el esquinero a Gunther, le dio su patadota a la cara, la Helluva Kick, pero el de Austria logró sobrevivir.

Poco después, Sami Zayn atacó con tremendo Cross Rhodes a Cody Rhodes, robándole su remate final. Gunther apareció, pero Sami le hizo adormecedora.

Finalmente, Cody Rhodes hizo un doble Cross Rhodes a Sami y a Gunther.

El canadiense con una rana invertida consiguió la inesperada victoria. Sami Zayn venció a Cody Rhodes y es el NUEVO Campeón Indisputable WWE.

Sami Zayn lloró a lo grande, mientras su gente lo felicitaba. Sami comparte religión musulmana con la mayoría de los fans en dicha arena en Arabia Saudita.

WWE Night of Champions 2026.
WWE Night of Champions 2026.

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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