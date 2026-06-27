Night of Champions 2026: Trick Williams retuvo ante Ricky Saints el Campeonato de los Estados Unidos WWE

Esta tarde, en la cuarta lucha del evento premium Night of Champions 2026, vimos cómo Trick Williams logró vencer a Ricky Saints para retener el Campeonato de los Estados Unidos WWE.

► Momentos clave

La campana sonó porque, tras la presentación del título por parte del réferi, Saints se le fue encima a Williams rápidamente. Este recibió golpes, pero reaccionó con tacleada de hombro tras rebotar en las sogas.

Williams evitó derechazos en el esquinero y logró llevar al suelo a Saints, para darle potentes pisotones en el pecho.

Williams le dio una patada giratoria al cuerpo de Saints, quien logró salir corriendo para evitar el rodillazo Trick Shot.

El réferi se enojó con Lil Yachty porque pensó que había usado su palo de kendo para conectar a Saints, algo que no pasó.

Saints logró volar sobre las escaleras metálicas y cayó sobre Williams, a quien le dio pisotones en el pecho y patadas, para luego meterlo al ring y darle rodillazos a la columna vertebral.

Más adelante, Saints logró con una desnucadora giratoria una cuenta en dos segundos a su favor.

Finalmente, pese a que había tomado un aventón en la lucha, Trick Williams sorprendió con su rodillazo Trick Shot a Ricky Saints para ganar la lucha.

Mientras celebraba, Saints iba a golpear a Williams a traición, pero Lil Yachty regresó con su palo de kendo y golpeó a Saints. Luego, le hizo el People’s Elbow de The Rock.