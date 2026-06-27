Night of Champions 2026: Tiffany Stratton retuvo ante Jade Cargill el Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE

Esta noche, en la quinta lucha del evento premium Night of Champions 2026, presentado por WWE desde Riad, Arabia Saudita, vimos cómo Tiffany Stratton logró vencer a Jade Cargill para retener el Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE.

► Momentos clave

La lucha empezó con Stratton rápidamente atacando a la morenaza, dándole patadas voladoras al pecho y cayéndole encima con un tope suicida.

Cargill reaccionó, la metió al ring y logró darle un tremendo powerbomb, pero la cuenta llegó solo a dos.

Stratton recibió derechazos en el esquinero, y luego con patadas voladoras logró atacar a Cargill… Allí pudimos ver que perdió un diente la bella rubia.

Stratton siguió la lucha y, con rodada a espaldas, casi gana la contienda.

Cargill luego fue manda contra el esquinero con un Frankensteiner, luego fue azotada de espaldas contra la lona, pero Cargill la recibió con rodillas en alto cuando Stratton se lanzó con moonsault.

Stratton luego fue azotada contra la lona con un powerslam, pero la cuenta llegó solo a dos segundos.

Con rompequijadas, Stratton se liberó y le dio antebrazo a la cara a Jade, quien se la puso en los hombros, aunque casi pierde tras la rodada a espaldas.

Michin y B-FAB llegaron para distraer; Michin empujó a Stratton del esquinero, Cargill le hizo Rock Bottom, pero la cuenta llegó solo a dos.

Chelsea Green salió debajo del ring y atacó a B-FAB y Michin. A B-FAB la mandó duro contra el podio donde estaba el campeonato, que luego se quedó mirando muy emocionada.

Cargill la tomó por el cabello, pero Stratton casi le gana con rodada a espaldas.

Cargill metió a Chelsea Green del cabello al encordado, la amenazó con golpearla; la réferi intervino.

Charlotte Flair apareció de la nada para quitarle el título a Cargill y le dio con el mismo en la cabeza. Tiffany Stratton se lanzó desde el esquinero con su moonsault y venció a Jade Cargill y luego celebró con Chelsea.