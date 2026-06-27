Rating AEW Dynamite 24 junio 2026: audiencia y cifras

AEW Dynamite del 17 de junio de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Dentro de los segmentos y combates se destaca la lucha entre Death Riders vs. Místico y Brodido.
- Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) vencieron a Místico, Bandido y Brody King (***)
- CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Harley Cameron venció a Marina Shafir (** 1/2)
- Will Ospreay venció a El Phantasmo (***)
- Swerve Strickland venció a Daniel García (** 1/2)
- Zack Sabre Jr. venció a ‘Jungle’ Jack Perry (****)
- The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vencieron a TMDK (Robbie Eagles y Bad Dude Tito) (** 1/2)
- CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Queen Aminata venció a Red Velvet (***)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) retuvo ante Ricochet (****)
► Audiencia AEW Dynamite 24 de junio 2026
El programa promedió 616.000 espectadores, lo cual está por debajo con relación a los 665.000 de la semana anterior.
► Rating en demográfico 18-49
En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,10, por debajo respecto a la calificación de 0,12 del programa de la semana pasada.
No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.
► Comparativa histórica
En comparación, con el episodio del 25 de junio de 2025 el programa atrajo 613.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,15 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 26 de junio de 2024, Dynamite, atrajo a 680.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,22.
El episodio de AEW Dynamite continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.