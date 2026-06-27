Rating AEW Dynamite 24 junio 2026: audiencia y cifras

AEW Dynamite del 17 de junio de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Dentro de los segmentos y combates se destaca la lucha entre Death Riders vs. Místico y Brodido.

Las luchas presentadas fueron:

Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) vencieron a Místico, Bandido y Brody King (***) CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Harley Cameron venció a Marina Shafir (** 1/2) Will Ospreay venció a El Phantasmo (***) Swerve Strickland venció a Daniel García (** 1/2) Zack Sabre Jr. venció a ‘Jungle’ Jack Perry (****) The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vencieron a TMDK (Robbie Eagles y Bad Dude Tito) (** 1/2) CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Queen Aminata venció a Red Velvet (***) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) retuvo ante Ricochet (****)

► Audiencia AEW Dynamite 24 de junio 2026

El programa promedió 616.000 espectadores, lo cual está por debajo con relación a los 665.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,10, por debajo respecto a la calificación de 0,12 del programa de la semana pasada.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 25 de junio de 2025 el programa atrajo 613.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,15 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 26 de junio de 2024, Dynamite, atrajo a 680.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,22.

El episodio de AEW Dynamite continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.