AEW COLLISION 27 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Persephone vs. Billie Starks

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Cobertura y resultados AEW Collision 27 de junio de 2026 | Persephone vs. Billie Starks

AEW COLLISION 27 DE JUNIO 2026 .— A un día de Forbidden Door, la Campeona Mundial CMLL, Persephone, expondrá el cetro ante Billie Starkz en un duelo de estilos opuestos. La mexicana atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera: ya está clasificada al Survival of the Fittest que coronará a la nueva Campeona TBS el 1 de julio, y ahora deberá defender el oro, que conquistó este año en la Arena México, ante una rival de temple. Starkz es una luchadora agresiva, que aunque ha logrado el éxito en ROH ahora quiere plantar bandera en la división femenil de AEW. La acción de AEW Collision se emite desde el Rio Rancho Events Center, en Rio Rancho, Nuevo México.

The Conglomeration (Kyle O’Reilly, Orange Cassidy y Roderick Strong) defenderán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Opps (Anthony Bowens, Hook y Katsuyori Shibata). ¿Podrán The Opps superar fricciones recientes para poder conquistar el oro?

En lucha por el Campeonato TNT, el monarca Kevin Knight defenderá el título ante Dezmond Xavier, de The Rascalz, en otra lucha de altos vuelos rumbo a la jaula de Forbidden Door, donde Knight forma parte del equipo de MJF.

En la antesala de la final del torneo de la Fundación Owen Hart, veremos una lucha de relevos con las finalistas. Mercedes Moné hará equipo con Athena, mientras que Maya World se apoyará en Hyan.

Místico y «Speedball» Mike Bailey unirán fuerzas ante The Premier Athletes (Ariya Daivari y Tony Nese, con ‘Smart’ Mark Sterling).

Por su parte, Chris Jericho enfrentará a JD Drake, miembro de The WorkHorsemen, en un mano a mano.

Además, Jake Doyle, de la Don Callis Family, se medirá ante Adam Priest.

AEW Collision 27 de junio 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

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AEW Collision 27 de junio de 2026.

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►1- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Kyle O'Reilly y Roderick Strong vs. Hook, Katsuyori Shibata y Anthony Bowens

Shibata y Strong empezaron las movidas, pero solo el japonés llevó al esquinero a su rival... Hook y O'Reilly entraron al combate, rápidamente con relevos rápidos, Strong y Kyle dominaron a Hook, le hicieron quebradora, patadas al pecho, Cassidy le dio su gracioso codazo volador... Hook reaccionó con tremendo súplex para Cassidy y Bowens lo remató con back súplex... Con sus manos en los bolsillos, Cassidy encendió a la gente con sus pataditas y cambio rápido de ritmo a patadas voladoras para Bowens, quien salió corriendo a darle el relevo al japonés... Katsuyori durante comerciales a doble pantalla, hizo gala de su gran calidad técnica, que no la pierde pese a su edad, y dominó totalmente a Cassidy con llaves y contrallaves; buena exhibición de lucha técnica... Strong tuvo que entrar a darle un golpe ilegal en la nuca a Shibata, quien le devolvió luego la dosis con una patada frontal a la cara... Shibata recibió un Stun-Dog Millionaire de la nada de parte de Cassidy, y Kyle reventó a patadas y bofetadas, así como con rodillazos, a Bowens... Strong luego usó a Cassidy como arma para atacar a sus rivales... Kyle y Shibata se rompieron en un intercambio de codazos a la cara... Hook luego recibió un DDT de parte de Cassidy y con una rodada a espaldas casi vence a Bowens... El final de la lucha llegó cuando Bowens falló una superkick para Cassidy y conectó a Shibata, por lo que Orange Cassidy logró con una rodada a espaldas llevarse la victoria.

El Final

Rodada a espaldas de Orange Cassidy a Anthony Bowens.

Valoración

6.3

Calidad en el Ring

Narrativa

Intensidad

Pros

  • Una buena lucha de tríos, todos grandes luchadores y dieron lo que se esperaba.

Contras

  • Por supuesto, nada malo a comentar.

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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