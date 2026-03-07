Persephone destrona a Mercedes Moné y se convierte en Campeona Mundial del CMLL

En un combate cargado de rivalidad, Persephone volvió a enfrentarse a Mercedes Moné, con el Campeonato Mundial Femenil del CMLL en juego. La mexicana llegó decidida a cobrar venganza tras la derrota sufrida previamente en AEW.

Desde el inicio, Persephone utilizó su potencia física para intentar imponer condiciones, presionando a la campeona con ataques contundentes que parecían ponerla en ventaja.

Sin embargo, Moné respondió con inteligencia y agilidad, logrando cambiar el rumbo del combate al enfocarse en el brazo derecho de su rival. Durante varios minutos castigó la extremidad con diferentes llaves y ataques, debilitando progresivamente a la mexicana.

A pesar del daño acumulado, Persephone logró reaccionar con patadas y golpes que frenaron el dominio de la campeona. Moné intentó cerrar el combate aplicando su Statement Maker, pero Perse resistió sin rendirse.

En otro momento crítico, Perse conectó una Spear que sacó a Moné del ring, quien fue auxiliada por su sécond, Megan Bayne. Persephone respondió con patadas hacia la acompañante, lo que provocó una distracción que Moné intentó aprovechar.

► Momentos Clave

La mexicana recuperó el control al lanzar a Moné contra la barrera de protección, pero luego falló un vuelo y terminó impactando accidentalmente a Olympia en ringside.

El combate continuó con intercambios constantes, donde ambas luchadoras tomaron el control por momentos en un cierre lleno de dramatismo.

Con un rodillazo definitivo Persephone logró la victoria y se convirtió en la nueva Campeona Mundial Femenil del CMLL, coronando una lucha donde la resistencia y la fuerza terminaron inclinando la balanza a su favor.

► ¿Qué pasará ahora?

Persephone inicia un nuevo reinado y ahora espera a una nueva rival, mientras que Mercedes Moné pierde otro título de su colección y tendrá que reemplantear la estrategia para que esto deje de pasar.