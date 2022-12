Más allá de su contrastada calidad entre las doce cuerdas, el trabajo actual de Sami Zayn como Superestrella está siendo tal vez el mejor de toda su carrera, aportando ese toque cómico a The Bloodline por el que recibe el apoyo de un técnico cuando teóricamente rudo, como vimos durante Survivor Series WarGames.

La pregunta es si algún día WWE apostará por él plenamente y pasará a convertirse en el protagonista principal, ahora que la potestad creativa de la empresa depende de Triple H, gran entusiasta de Zayn desde que ambos coincidieron dentro de NXT.

Y cuanto menos, un gran premio para Zayn podría llegarle el próximo mes de febrero. Según reportó Paul Davis de WrestlingNews.Co, está previsto que tenga mano a mano contra Roman Reigns en Elimination Chamber, evento que discurrirá sobre el Bell Centre de Montreal, ciudad donde se crio el «Honorary Uce».

Hoy, Justin Barrasso de Sports Illustrated califica el 2022 de Zayn como el de su explosión de popularidad. Aunque sin dejar de mostrarse entusiasmado por el futuro, Zayn, durante su entrevista con Barrasso, deja entrever que la vocación de transmitir conocimiento y ceder el testigo a nuevas caras cada vez se hace más presente, al confesar su profesión ucrónica.

«Me habría metido en la docencia y en algo de humanidades. Los profesores de inglés eran los únicos que no me odiaban. Los únicos que veían mi potencial. Los profesores de matemáticas siempre se cansaban de mí. Y ahora, mis días como competidor, de algún modo, están contados. Para mí sigue teniendo mucho significado transmitir el conocimiento que he podido acumular en los últimos 20 años. Siempre acabo tirando para la enseñanza.

«Sólo llevo seis años en el elenco principal. De alguna manera, acabo de empezar. Tal vez ya haya alcanzado mi apogeo. He podido hacer muchas cosas. Ha sido una gran carrera y estoy totalmente feliz con ella. Tal vez lo mejor esté por llegar. Pero estoy extremadamente contento con el lugar en el que estoy y con lo que hago.

«No puedo dar el 90%, sólo puedo dar el 100%. Se trata de centrarme en pequeños detalles que me causaron problemas anteriormente, pero que también me llevaron hasta aquí. Cada peldaño de la escalera del éxito de mi carrera, cada salto que di, fui capaz de permanecer ahí. Lo hice ya suficientes veces como para decir: ‘¿Por qué no yo?’ Así que veremos qué es lo próximo».