En la más reciente edición de SmackDown, Roman Reigns sorprendió a Adam Pearce cuando, por medio de Paul Heyman, le dijo que quería hacer equipo con Sami Zayn y luchar ante Kevin Owens y un luchador cualquiera que él seleccionara.

The Bloodline nunca se iba a imaginar que el compañero de Owens iba a ser nada más y nada menos que John Cena. Así las cosas, este gran combate se dará el próximo 30 de diciembre en el SmackDown de fin de año que se realizará en la Amalie Arena en Tampa, Florida.

Cena anunció que no iba a dejar que su racha de tener al menos una lucha cada año desde su debut, se fuera a romper. Por eso, aceptó ser compañero de Owens para enfrentarse a dos grandes rivales, según sus palabras. Así anunció Cena su regreso al ring:

SURPRISE! @FightOwensFight has found a tag team partner for his match against @WWERomanReigns and @SamiZayn for the DEC. 30th episode of #SmackDown….

and his name is @JohnCena!

