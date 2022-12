Sami Zayn lanza playera para apoyar a Siria

Sami Zayn tiene ascendencia siria y nunca lo ha ocultado, incluso se ha enfocado en apoyar a los civiles que viven momentos muy complicados en ese país por la guerra que se vive desde 2011, al grado de tener una asociación llamada «Sami For Syria».

El luchador canadiense se alió a la Médica Sirio-Americana (SAMS) desde 2017 y ha hecho varias donaciones, incluso se creó la Sami For Syria Moblie Clinic, la cual es una campaña que ayuda proveer de insumos médicos a ciudadanos afectados por la guerra.

En 2020 se reunieron más de 100 mil dólares de parte del luchador y de otros más de 1,500 donadores, con lo que se pusieron en circulación dos equipos médicos que viaja por Siria ayudando a las personas.

Como parte de esta campaña, Sami lanzó una nueva playera que será vendida por Pro Wrestling Tees, con el lema «my dawg» (mi amigo) y su cara pequeña. El costo será de 32.99 dólares y todo lo recaudado será para la asociación que preside.

ON SALE NOW MY DAWGShttps://t.co/KtjtLFfJkM pic.twitter.com/E05Tsm1vXG

— Sami Zayn (@SamiZayn) December 10, 2022