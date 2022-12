En el reciente NXT Deadline, The New Day lograron conquistar el Campeonato de Parejas NXT al batir a Pretty Deadly tras aplicar su Midnight Hour en un combate que fue mucho más entretenido de lo previsto. Esto marca un hito histórico para Kofi Kingston, quien con 15 Campeonatos de Parejas logró batir el récord que compartían con Edge y Booker T. Muchos se preguntan qué sigue para el carismático dúo luego de esta victoria, pero ciertamente la intención es que Kofi Kingston y Xavier Woods sigan en la marca dorada hasta su siguiente evento premium, Vengeance Day.

► The New Day logran un nuevo éxito como equipo

Una vez que se dio la «sorpresiva» victoria de The New Day en NXT Deadline, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos ven con buenos ojos este logro, pensando en que a la larga beneficiaría a los ahora ex monarcas, Pretty Deadly, ya que podrían recuperarlos tras varias semanas de rivalidad en donde podrían salir fortalecidos, mientras que otros creen que es un desacierto, ya que resta oportunidades a otros equpos de la marca.

De cualquier manera, este histórico logro de The New Day ha traído la reacción esperada del tercero de sus miembros, Big E, quien actualmente está fuera por lesión, de la cual se está recuperando favorablemente. El ex Campeón WWE recurrió a su cuenta de Twitter para felicitar a sus compañeros.

What an absurdly talented pair of partners! I won the wrestling lottery when I got to team with these two. Massive congrats, my brothers! Love y’all to death. https://t.co/oOSi6Y7zJb — Ettore “Big E” Ewen (@WWEBigE) December 11, 2022

«¡Qué par de socios absurdamente talentosos! Gané la lotería de lucha libre cuando llegué al equipo con estos dos. ¡Muchas felicidades, mis hermanos! Los amo hasta la muerte.»

Xavier Woods agradeció el gesto de su compañero con otro mensaje en Twitter.

LOVE YOU MAN! — Austin Creed (@AustinCreedWins) December 11, 2022

«¡TE AMAMOS HOMBRE!»

Kofi Kingston no respondió al mensaje de Big E, pero sí bromeó con algunos fanáticos, quienes aparentemente desaprobaron su reciente éxito.