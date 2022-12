¿Qué aprendió Sami Zayn trabajando con Roman Reigns?

Roman Reigns no se ha convertido en la Superestrella de WWE número uno por casualidad o por la fe ciega de la compañía en él. Ha tenido que responder a cada una de las oportunidades que le han dado. No le han faltado pero él sin duda se las ganó. Y hoy es el Campeón Indiscutible. Para conseguir lo que ha logrado ha necesitado de un montón de elementos, entre los cuales destacamos ahora su ética de trabajo. Sin olvidar que una de las frases más famosa de The Rock siempre ha sido: «ser el más trabajador de la habitación».

► Sami Zayn ha aprendido de Roman Reings

¿Acaso no se puede decir eso del «Jefe Tribal»? Y eso es justamente lo que Sami Zayn aprendió del samoano durante este tiempo que han estado trabajando juntos, como explica en el Peter Rosenberg’s Cheap Heat.

«Al trabajar con él, aprendí un poco más sobre su proceso en el trabajo. Lo conozco como hombre desde hace muchos años y siempre ha sido muy amigable, pero es la primera vez que realmente trabajo con él, especialmente ahora que ha elevado su juego a otra estratosfera. Una de las cosas que más me ha impresionado es su aplomo. No hay forma de aprender eso más que atravesarlo y obtenerlo, algo así como sabiduría. La única forma de ser sabio es vivir y aprender. Ha vivido y aprendido en este negocio. Se refleja en sus interacciones en televisión».