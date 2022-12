Kevin Owens no considera que Sami Zayn lo traicionó

Kevin Owens concedió una muy interesante entrevista a Corey Graves en After the Bell en la que dijo que quiere enfrentar a Roman Reigns delante de los fans, que Cody Rhodes le dio permiso para rendir tributo a su padre en Survivor Series WarGames, o que lamenta no haber disfrutado más como Campeón Universal. Además, también aclaró que no siente que Sami Zayn lo traicionara en el último evento premium y compartió sus pensamientos sobre participar en el primer WarGames en el elenco principal de WWE.

► Sami Zayn no traicionó a Kevin Owens

“Sí, ya sabes, realmente ni siquiera me traicionó. Simplemente ayudó a su equipo a ganar, y eligió hacerlo de una manera bonita, ya sabes, desordenada. Pero de nuevo, es como dije el lunes, realmente no puedo culparlo por todo lo que le he hecho durante veinte años, y también estoy hablando antes de la WWE”.

► El primer WarGames en el elenco principal de WWE

“Sí, fue realmente emocionante ser parte de eso cuando lo hice en NXT, solo porque fue genial ser parte de algo que creó Dusty. En esos 10 meses (en NXT), realmente me dejó una marca que nadie tiene. Quiero decir, he conocido gente durante años y años y años y años en esta industria, y no han dejado en mí ni la mitad de la influencia que tuvo Dusty en ese corto tiempo. Entonces, cada vez que tengo que hacer algo, un pequeño saludo para él, aprovecho esa oportunidad. Entonces, para ser parte de la primera vez en el elenco principal de WarGames, poder hacerlo. Y luego, ser parte de ese combate en sí mismo, es un concepto muy emocionante”.