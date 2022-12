Black Taurus se une a la lista de mexicanos en BOLA 2023

La lista de los participantes en Battle of Los Angeles 2023 (BOLA) de la empresa Pro Wrestling Guerrilla (PWG) sigue aumentando y actualmente ya hay tres luchadores mexicanos en la lista.

Black Taurus fue el último luchador agregado a la lista, uniéndose a los jóvenes Aramis y Komander, quienes fueron los primeros connacionales anunciados.

Ya se ha hecho tradición que PWG lleve a mexicanos a este evento, incluso Bandido es el más reciente campeón de este torneo, el cual se llevó en 2019.

Penta el Zero Miedo y Fénix han sido algunos de los más recurrentes en este torneo, aunque al momento no han sido anunciados, algo que podría suceder en los próximos días; aunque con el reciente acuerdo que tienen con AEW podrían no estar presentes.

Otros mexicanos en el torneo han sido Flamita, Rey Horus, Puma King y Dragon Lee. Habrá que esperar su alguien nuevo o si alguno de estos luchadores se unirán a la lista de 24 participantes.