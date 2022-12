Todos vieron el gran combate que dieron The Bloodline para salir victoriosos en Survivor Series WarGames pero solo quienes vieron el segmento Roman Reigns y Sami Zayn entre bastidores previo al combate disfrutaron de un gran momento entre ellos. El «Uce Honorario» estuvo hablando de él en su reciente entrevista en el Peter Rosenberg’s Cheap Heat. SZ desearía que ese segmento se hubiera emitido en televisión.

► El momento de Sami Zayn-Roman Reigns

«Por ejemplo, el que tuvimos en Survivor Series. Desearía que el momento que tuvimos en backstage fuera en la televisión porque creo que habría conseguido… que la gente se hubieran quedado sentados un poco más, mientras que, como parte del hilo en Survivor Series, fue una gran parte de la totalidad de la noche, pero nos llevó a donde necesitábamos ir. Si estuviera en la televisión, podrían haberse sentado y respirarlo durante una semana, la gente podría hablar y diseccionarlo.

«Estaba muy complacido con esa charla entre bastidores en la que me miraba a los ojos para averiguar si podía confiar en mí. Si lo miras de vuelta, como lo hice yo, se sentó en silencio de una manera que es muy difícil de hacer, especialmente en un backstage de lucha libre profesional. No obtienes 45 segundos de silencio en un backstage, pero lo hizo y funcionó muy bien. Cada segundo lo hizo más agonizante e intenso. Obviamente, no es algo que hablar como: ‘Está bien, siéntate allí durante 45 segundos’. Su aplomo, habilidad y confianza para mantener ese momento fueron muy impresionantes para mí«.