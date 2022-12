Más nombres anunciados para el BOLA 2023

Días atrás apuntó un servidor el importante paso adelante de Pro Wrestling Guerrilla respecto a la lucha femenil con su Battle Of Los Angeles. Y es que por ahora, ya hay dos gladiadoras en el cupo de participantes del torneo del año que viene, algo nunca antes visto.

A la espera de que otras mujeres sean anunciadas, PWG sigue desvelando nuevos nombres que competirán en el torneo. Y los dos más recientes en sumarse resultan atractivos: Lio Rush y Black Taurus.

Lio Rush is the eleventh entrant in the 2023 Battle of Los Angeles!