La Superestrella de WWE The Miz es uno de los veteranos en el mundo de la lucha libre profesional que siempre ha mostrado un gran amor por la actuación y Hollywood.

The Miz ha estado en películas como The Marine 3: Homefront, The Campaign, Christmas Bounty entre algunas otras. En la última película de Mortal Kombat, muchos fans se han mostrado decepcionados al no ver al personaje de Johnny Cage en ella.

Sin embargo, al final de la película se hizo un pequeño guiño al personaje y se ha confirmado que habrá una secuela en la que el personaje seguramente estará de vuelta. Los fans han empezado a hacer un casting en Twitter para elegir al actor que interpretará al personaje en la secuela.

Y luego de que un fan que sugería que si The Miz no encarnaba a Johnny Cage en la nueva película de Mortal Kombat, se conformaría con que interpretara a Booster Gold, la Superestrella respondió a través de su cuenta oficial en Twitter:

Usuario de Twitter: «Si @mikethemiz no interpreta a Johnny Cage en la próxima película de Mortal Kombat, entonces definitivamente debería interpretar a Booster Gold«

The Miz: ¿Por qué no los dos?

La mayoría de los fans han considerado que el ex campeón de WWE es el actor perfecto para interpretar el papel de Johnny Cage. Los logros de The Miz en WWE son para destacar, es 2 veces campeón de WWE, 8 veces Campeón Intercontinental y 2 también veces campeón de los Estados Unidos, además también ha sido múltiples veces Campeón en parejas con diferentes Superestrellas.