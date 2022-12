Brock Lesnar se enfrentó a AJ Styles en Survivor Series 2017 en una lucha Campeón contra Campeón. A pesar de que no tuvo muchas semanas de construcción porque The Phenomenal One no era el campeón hasta pocas semanas antes del evento, el encuentro terminó siendo bastante bueno, con Lesnar ganando al final.

► Alto mando de WWE no lucía muy convencido del desarrollo del Brock Lesnar vs AJ Styles

A pesar de que AJ Styles es considerado uno de los mejores luchadores de la industria, y Brock Lesnar uno de los más taquilleros, su lucha de campeón contra campeón no fue el evento estelar de Survivor Series 2017 y hubo una buena razón para aquello.

Mientras hablaba en su podcast Oh… You Didn’t Know, Road Dogg reveló que la lucha entre Lesnar y Styles no fue el evento principal de Survivor Series 2017 porque los altos mandos no estaban seguros de lo que ambos iban a hacer durante el combate.

“No sabíamos con qué cerrar en Survivor Series 2017. AJ Styles y Brock Lesnar o este combate tradicional varonil de cinco contra cinco, por lo que elegimos a AJ y Brock para no cerrar. Vamos a cerrar con el otro porque no sabíamos qué iban a hacer AJ y Brock… No sabía que iba a ser bueno, y esto ha pasado más de una vez. En retrospectiva, dices, hombre, seguro que desearía haber cerrado con eso, ¿sabes a lo que me refiero? Todos se habrían ido a casa felices y, de nuevo, todavía se fueron felices a casa, creo que de todos modos”.

El combate que cerró dicho evento premium fue el que protagonizaron el Tema Raw (Kurt Angle, Braun Strowman, Finn Bálor, Samoa Joe, and Triple H) y el Team SmackDown (Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura, and John Cena), con victoria de los primeros. El puesto de Angle como Gerente General de Raw estaba en juego en ese combate.