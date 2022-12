La historia de Sami Zayn con The Bloodline es lo mejor que está haciendo WWE en estos momentos y queremos saber cómo nació más allá de lo que vimos en televisión. Cómo SZ plantó la semilla para que floreciera en una trama deliciosa. El veterano luchador lo cuenta en su reciente entrevista con Peter Rosenberg.

► Sami Zayn, The Bloodline y la semilla

«No voy a correr demasiado el telón, pero la idea se planteó hace aproximadamente un año, unos buenos seis meses antes de que las semillas se plantaran en la pantalla. La primera vez que creo que hubo alguna interacción entre Bloodline y yo fue justo después de WrestleMania. En realidad, la idea se discutió por primera vez en Survivor Series del año pasado. Estaba haciendo todo aquello en SmackDown, donde era el miembro más antiguo como líder del vestuario. Pensé que sería algo interesante con el líder del vestuario y Jefe de la Mesa.

«La premisa es que el Jefe de la Mesa ya no está en el vestuario. Originalmente, no estaba imaginando ser un miembro de pleno derecho de Bloodline ni nada por el estilo, solo algo en lo que Roman y yo ocasionalmente podemos aparecer juntos en la pantalla de una manera alegre, y donde podía darle informes de lo que está pasando y lo que necesita para tener cuidado. De vez en cuando, también me atacarían y esas cosas. Esa era una especie de idea.

«También hablamos con Roman. Estábamos sentados en un catering un día y escuché una entrevista que hizo con Ariel Helwani en la que fue muy amable conmigo y dijo cosas agradables sobre mí como personaje en pantalla y que le gustaría hacer algo más conmigo un día. Nos pusimos a hablar y no recuerdo exactamente cómo fue, pero fue algo mutuo”.

