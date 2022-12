Sami Zayn es uno de los luchadores más destacados de la WWE actual y recientemente fue pieza fundamental para la victoria de The Bloodline en Survivor Series WarGames. Previo a eso, se ha ido abriendo camino en las semanas previas hasta ser aceptado por el grupo, a tal punto que con sus ocurrencias ha logrado sacar de foco a Roman Reigns, Jimmy y Jey Uso, y hasta el propio Solo Sikoa, quien ha mostrado una apariencia más seria en pantallas y parece no inmutarse con nada.

► Solo Sikoa «reconoce» a Sami Zayn

Solo Sikoa ha reconocido que sus intentos de presentar una conducta muy seria en el ring de la WWE están siendo seriamente amenazados por su compañero de The Bloodline, Sami Zayn, quien ha demostrado tener una inclinación por tratar de hacer reír a sus compañeros en el ring.

En una entrevista reciente en el podcast «Superstar Crossover», The Street Champion le quitó demasiada importancia a Zayn por sus actos, que a menudo desafían a Sikoa a no reírse a carcajadas cuando intenta mantener una personalidad seria. Incluso se refirió a un video que se volvió viral en el que Zayn fue bastante incisivo y justificó de que logró mantener su compostura.

«Lo difícil es que él es naturalmente así. Es naturalmente divertido. Y a veces tengo que decirle: ‘Hombre, tienes que avisarme sobre lo que vas a hacer y lo que quieres decir cuando te levantes».

«No sé si viste este clip, hombre, fue el show en vivo que tuvimos después de Survivor Series WarGames el domingo donde me presenta. Salgo y está en todo Internet donde dicen que rompí el personaje, lo cual no es cierto. Él está en el medio de la rampa, se está alejando de mí y dice: ‘Sí, mi perro, mi perro. ‘, y me señala y dice ‘¿Ves a este tipo aquí? ¿Ves a este tipo aquí? Este es mi perro'».

«Y luego él me dice: ‘Uno de estos días en la televisión. Voy a hacer que te rías. No sé cuándo sucederá, será divertido».

Solo Sikoa llegó al elenco principal en Clash at the Castle y se ha convertido una fuerza a tener en cuenta en The Bloodline. Es el único miembro que hasta el momento no le sigue por completo los «juegos» de Sami Zayn en pantallas, en relación a los saludos, abrazos y demás ademanes que han realizado últimamente.