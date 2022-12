Darren Till cree que seguirá peleando, pero tiene que reflexionar sobre su tercera derrota consecutiva. Till fue sometido en el tercer asalto por Dricus Du Plessis en la pelea de la noche en UFC 282 el sábado en Las Vegas.

Después de un round de apertura completamente unilateral para Du Plessis, Till pudo cambiar el rumbo en el segundo durante la batalla de ida y vuelta, antes de que el ex campeón de KSW derrotara al otrora retador al título de UFC en el round final. Ahora 1-5 en sus seis apariciones más recientes en el octágono, Till recurrió a Instagram para responder a la derrota.

«No siempre obtienes lo que quieres en esta vida. Es duro. Ahora tengo jodidos 29. He estado en la cima del deporte desde 2017, ingresé al UFC en 2015.

“No estoy retirado, esto no es un discurso de retiro. Tengo 29 años, sería estúpido decidir. Estoy un poco perdido en este momento, realmente lo estoy. No estoy encontrando mi camino correcto en este momento, y es una locura porque cuando estoy en el gimnasio entrenando con los mejores muchachos del mundo, realmente estoy en [mi] elemento, y luego entro en el octágono y yo sólo puede parecer poner las cosas juntas. Luego tengo momentos, como la segunda ronda, en los que soy intocable, y luego suceden ciertas cosas”.

“The Gorilla” regresó después de un descanso de 15 meses el sábado en su primera aparición desde que Derek Brunson lo sometió en el evento principal de UFC Vegas 36 en septiembre de 2021. Antes de eso, Till perdió una decisión competitiva ante el ex campeón Robert Whittaker en UFC . en ESPN 14 más de un año antes.

Till admite que tiene que hacer un examen de conciencia, pero no se retirará después de su más reciente contratiempo.

“Solo quiero decir, ya sea que me ames o me odies, lo siento. Traté de montar un espectáculo, nunca tomé atajos. Realmente entreno, [y] tal vez entreno demasiado. Entreno como un maldito hombre demente. Las últimas 18 semanas lo he dado todo, y siempre lo he dado todo a este deporte».

“Ahora, no sé qué hacer correctamente, pero creo que voy a tomar un poco de tiempo libre del UFC, no sé, y solo replantearé las cosas. No estoy retirado, quiero pelear, quiero pelear el próximo año, pero ahora solo quiero pasar la Navidad con mi familia, pasar un buen rato con mis amigos y todos los que me apoyan, mi equipo en casa.

“Espero que hayas disfrutado la pelea y todo, fue un poco como una guerra. Bien hecho por Dricus. Sentí que lo tenía allí, lo estaba haciendo cambiar. Tenía mucho miedo de ponerse de pie y golpear, por eso buscaba los derribos”.