Eric Young ya tendría fecha de retorno a la WWE

Como se informó anteriormente, Eric Young está listo para regresar a la WWE luego de que fuera despedido en el 2020 a raíz de una serie de recortes presupuestarios que introdujo la compañía. Young se hizo un nombre en Impact Wrestling, donde finalmente se convirtió en Campeón Mundial Impact; luego debutó en la WWE en 2016 y tuvo una carrera sólida en NXT como miembro del grupo SaNITy junto a Alexander Wolfe, Killian Dain y Nikki Cross, pero cuando llegó al elenco principal no trascendió en lo absoluto.

► ¿Eric Young es el Uncle Howdy?

Durante una sesión de preguntas y respuestas de PWInsider surgió la interrogante respecto a si Eric Young era el Uncle Howdy, y Mike Johnson respondió que no conocía nada al respecto, pero sí anticipó a informar que el ex Campeón Mundial Impact regresará a la WWE en enero del próximo año.

– «¿Alguna idea de si Eric Young es el Uncle Howdy?»

«No he escuchado eso y me dijeron que Young no comenzaría con la WWE hasta 2023, pero hasta que veamos al tío Howdy dentro del ring, no importa quién lo interprete en los videos en este punto.

Podría ser cualquiera y podrían estar usando a Bray para expresarlo por lo que sabemos.»

Dado el reciente cambio de personaje de Nikki Cross, al igual que sus insinuaciones hacia una posible reunión de SaNITY, resulta evidente que Eric Young volverá a unirse a Cross como miembro de este grupo una vez más. Sin embargo, no hay nada en firme y hay que ver qué es lo que sucede con los otros dos miembros que también están fuera de WWE.