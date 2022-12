Roxanne Pérez: «Soñé ser campeona en WWE desde que tenía 10»

Con tan solo 21 años de edad, Roxanne Pérez cumplió su sueño de ser campeona en WWE. Como lo soñó y deseó desde que tenía 10 años de edad, según reveló en una reciente entrevista. La luchadora venció el pasado 13 de diciembre a Mandy Rose y le quitó el título que esta había llevado por más de un año.

Pérez fue la elegida para destronar a Rose casi que de última hora, pues Shawn Michaels se enteró por Matt Bloom que Rose estaba subiendo fotografías a su sitio web privado, bastante subidas de tono, y de allí vino el sorpresivo despido de Rose.

► Roxanne Pérez, muy emocionada por ser la nueva Campeona NXT

Con respecto a su victoria titular, Pérez fue entrevistada recientemente por Corey Graves para el podcast After the Bell, y allí habló acerca de convertirse en Campeona NXT. Estas fueron sus palabras:

«Estoy segura de que todos vieron que, tan pronto como sonó la campana, me eché a llorar. ¡Y eran lágrimas de verdad! Creo que todas las pruebas y las tribulaciones y todo por lo que tuve que pasar desde que tenía 13 años hasta llegar a este momento, simplemente, se empezaron a repetirse en mi cabeza.

«Y simplemente, pensé como: ‘¡Wow! ¡Todos esos momentos súper malos valieron la pena, por un momento como este, ganar el Campeonato Femenil NXT!’ Simplemente, el convertirme en uan campeona en WWE, ese era mi mayor sueño desde que tenía 10 años.

«Entonces, el hecho de que simplemente haya sucedido… honestamente, aunque era real, no se sintió real en ese momento. Pero, el hecho de que lo fue, me permitió dejar salir de mí tantas emociones esa noche».

Además, habló acerca de haber sido instruida en la lucha libre por Booker T, en su academia Reality of Wrestling, a donde llegó con tan solo 16 años:

«Cuando tenía 16 años, comencé a viajar en un Greyhound a Houston para ir a instruirme con Booker T. Creo que eso me ayudó a entrar en WWE, porque Booker T y su empresa, si bien está todavía en la escena independiente, es muy diferente.

«Ya tiene toda la plataforma configurada. Tiene una sección para trabajar cámaras, para trabajar en un show de televisión y tiene su canal de YouTube. Así que, creo que empezar con solo 16 años, me ayudó mucho a llegar aquí a WWE, porque pude aprender muchas cosas.

«No solo aprendí a luchar, sino aprendí a luchar para una cámara de televisión, y todas esas otras pequeñas cosas».

Pérez también habló acerca de haber ganado el Campeonato Mundial Femenil ROH en 2021:

«Así que, creo que cuando tenía 10 años, dije: ‘Está bien, algún día estaré en WWE. No sé cómo lo voy a hacer, pero va a suceder’. Y luego, me encontré con la lucha libre independiente y pensé que estaba bien y que si me hacía un nombre lo suficientemente grande en la escena independiente, esperaba que eso me llevara a WWE.

«Así que eso fue lo que hice desde que, literalmente, empecé a instruirme en la lucha libre con tan solo 14 años. Desde esa edad, dije que iba a poner el pie en el acelerador y que no iba a mirar atrás y que iba a hacer todo lo que tuviera que hacer y pudiera hacer para asegurarme de que WWE me llamara y me contratara. Así que eso fue lo que hice. Yo no tuve que buscar a WWE. WWE me buscó a mí.

«Creo que ganar el Campeonato Mundial Femenil de Ring of Honor fue tan surrealista, solamente por el hecho de que me hizo darme cuenta de que todos mis sueños podrían ser realmente posibles. Porque, obviamente, tenía todavía mi mayor sueño que era convertirme en campeona dentro de WWE.

«Pero, convertirme en la primera Campeona ROH con 19 años de edad, simplemente hizo click en mi mente y me di cuenta de que mis sueños más salvajes todavía eran posibles. Honestamente, se encendió como un fuego más grande en mí para seguir adelante, seguir adelante, solamente para poder llegar a ese objetivo final. Todavía tengo muchas otras metas aquí en WWE, pero lograr esa fue increíble».