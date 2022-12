The Undertaker no creyó que The Rock iba a durar mucho en WWE

Dwayne ‘The Rock’ Johnson ya se ha consolidado como uno de los grandes de todos los tiempos en el mundo de la lucha libre profesional. Actualmente ya está retirado y es cuestión de tiempo de que llegue al Salón de la Fama WWE.

«The Great One» debutó oficiamente en WWE en la edición de Survivor Series 1996 que se llevó a cabo en el Madison Square Garden, Nueva York. Allí luchó bajo el nombre de Rocky Maivia y formó parte del tradicional combate por equipos, siendo el único sobreviviente de aquel encuentro, dándole la victoria para su equipo, y sin saberlo en ese entonces, marcó el inicio de una gran carrera, que eventualmente lo catapultaría a ser uno de los actores más taquilleros de Hollywood.

► The Undertaker analizó el inicio de la carrera de The Rock

The Rock ciertamente no tuvo el mejor de los comienzos en la WWE, ya que su personaje de Rocky Maivia era odiado por casi todos, pero eventualmente fue apartándose de ese personaje y logró una de las carreras más iconicas en la industria de la lucha libre, enfrentándose a Superestrellas de la talla de Steve Austin, Triple H, Chris Jericho o The Undertaker.

Durante una entrevista reciente con Gary Vaynerchuk, The Undertaker habló sobre el debut de The Rock en la WWE. The Phenom admitió que pensó que The Rock no duraría mucho después de su debut como Rocky Maivia.

«Llegó al Madison Square Garden y le dieron el nombre de Rocky Maivia. Dios mío, fue horrible. Quiero decir, lo esposaron desde el principio, ¿verdad? Recuerdo verlo a él y a los fanáticos del Garden, son despiadados si no les gusta lo que estás haciendo. Y hombre, simplemente lo iluminaron.

No tenía ni idea de lo carismático que era. Yo estaba como, ‘Qué vergüenza, no estará aquí por mucho tiempo’. Una vez que llegó a The Nation of Domination, todo cambió por completo. Cuando llegó al final de su carrera con ellos, pensé: ‘No va a estar aquí por mucho tiempo’. Se notaba que estaba destinado a pasar a cosas mejores”.

The Rock está brillando de gran manera en la pantalla grande, pero se rumora de una posible aparición y enfrentamiento contra Roman Reigns en WrestleMania 39 el próximo año. Habrá que ver si eso llega a suceder.