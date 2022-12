Roxanne Pérez está en su mejor momento en WWE cuando nos enteramos de que IMPACT! Wrestling quiso contratarla. No es una sorpresa puesto que a pesar de que solo tiene 21 años lleva ya un tiempo llamando mucho la atención de la industria. Sin ir más lejos, es la actual Campeona NXT. Aunque hay que aclarar que esto no sería así si Mandy Rose no hubiera sido despedida. Quien ha dado a conocer el interés en ella de la zona de impacto no es la luchadora sino Tommy Dreamer, en un reciente episodio de Busted Open Radio.

► IMPACT! Wrestling quiso contratar a Roxanne Pérez

“Lo que significa que él [Booker T] es un gran entrenador. Realmente lo es porque viste eso [Roxanne Perez ganando el Campeonato NXT]. Piensa en la aventura que ha tenido en un año. Creo que comenzó el año como Campeona Mundial en Ring of Honor y continuó trabajando en IMPACT, tuvo un gran combate y dijimos: ‘Queremos ficharla’. Pero ella dijo: ‘Tengo una prueba con WWE’. [Le dijimos] ‘Genial, ve a hacerla’.

«Esperamos que funcionara y boom, ella está terminando el año derrotando a Mandy Rose, quien tuvo un gran reinado. Felicitaciones. Reinventaste tu carrera, reinventaste tu vida, te hiciste valer tanto y luego, ya sabes, para Roxanne Pérez, qué gran año. Qué gran año para cerrar el libro.

«En lo relativo a IMPACT, fue abierta y honesta: ‘Oye, tengo una prueba de WWE’ y todos: ‘Genial, adelante. Ojalá te funcione…’ .No fue como: ‘No, quédate con nosotros’. Es [un] ambiente muy diferente de cómo solía ser la industria«.