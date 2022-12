Roxanne Pérez es la luchadora de moda en estos momentos en NXT después de su coronación en el programa de esta semana como nueva campeona. La joven de 21 años hizo efectiva su oportunidad titular ganada en NXT Deadline derrotando a Mandy Rose. Esta vio finalizado su reinado, uno de los más longevos, después de 413 días. Próximamente veremos cómo le va a la nueva dueña del título y si consigue alcanzar o incluso superar a su predecesora.

Mientras tanto, continuamos enfocados en las reacciones que ha provocado este gran momento ocurrido anoche. Ya vimos cómo Mandy Rose abandonaba el escenario entre gritos de «¡Gracias, Mandy!» de los fanáticos. Así como también la crítica de Grayson Waller a la nueva campeona diciendo que ahora él tiene que salvar la marca, haciendo referencia a que luchará contra Bron Breakker por el Campeonato NXT.

La reacción que traemos ahora es la de Cora Jade, de quien podemos decir que es la mayor rival de Roxanne Pérez. Juntas fueron Campeonas de Parejas NXT pero poco después la ruda traicionó a su amiga y cambió de bando. Desde entonces, su historia no ha dejado de arder. Y no sería una sorpresa qie próximamente se enfrentaran por el título. Pero antes, esto fue lo que comentó Jade sobre el gran triunfo de Pérez:

I have never been more nauseous https://t.co/lnIaDY1lL9

— Cora Jade (@CoraJadeWWE) December 14, 2022