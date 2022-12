Tanto Roxanne Pérez como Grayson Waller se convirtieron en retadores al Campeonato Femenil NXT y al Campeonato NXT, respectivamente, en el evento NXT Deadline. Pero de momento solo uno de ellos cumplió con su objetivo. Anoche, en el nuevo programa de la marca amarilla, la luchadora venció a Mandy Rose para hacerse con el título. A sus 21 años, después de haber sido dos veces Campeona de Parejas NXT, está en lo más alto de su carrera.

Durante el show, el luchador tuvo un acercamiento con Bron Breakker, el monarca. No se enfretaron en un combate pero antes o después van a hacerlo. Y teniendo en cuenta que el siguiente especial, Vengeance Day, no será hasta el 4 de febrero de 2023, probablemente ocurra en un programa semanal. Y veremos entoneces si Waller también se corona o no consigue capitalizar esta oportunidad de ser el número uno. Parece que ya va siendo el momento de que de ese paso.

Y el objetivo de Grayson Waller va más allá de simplemente ganar el primer título de su carrera como Superestrella. En una reciente publicación en redes sociales, criticaba la victoria de Roxanne Pérez y adelantaba que ahora él también tiene que ser el Campeón NXT para salvar la marca.

The step down from Mandy to Roxanne as champ is insane. Guess it’s time for me to save the brand #WWENXT

— Grayson Waller (@GraysonWWE) December 14, 2022