Casi 24 horas después, gran parte de la comunidad luchística de internet sigue alabando el intercambio dialéctico protagonizado por Sami Zayn y Cody Rhodes durante el episodio de WWE Raw de esta semana, que se robó la velada.

Zayn y Rhodes vienen conjuntando —si recordamos el epílogo de Royal Rumble y el segmento entre Rhodes y Paul Heyman una semana atrás—, según la comunidad luchística de internet, secuencias que pueden considerarse “cine”. Si bien muchos de dichos fans tienen como mayores referencias fílmicas las películas de Marvel Studios, resulta innegable, cuanto menos, la calidad del trabajo de los implicados.

Y merece la pena resaltar el de Rhodes. “The American Nightmare” consiguió vendernos que Zayn será capaz de acabar con el reinado de Roman Reigns este sábado en Elimination Chamber, y que así, podríamos verlo luchar a cambio contra el canadiense en WrestleMania 39 por el Campeonato Universal Indiscutible WWE.

El enemigo en común de Zayn y Rhodes, Reigns, no fue visto ayer por Raw. Así que vía redes sociales, “The Tribal Chief” ha querido comentar el elogiado segmento. Y Reigns no parece muy sorprendido, con unas palabras que tal vez avancen esa rumorada Triple Amenaza en WrestleMania 39.

Everybody thinks they’re the guy, until they meet THE GUY!! #WWEChamber #GODMode #Bloodline @HeymanHustle pic.twitter.com/qg1UoDN6am

Les recuerdo el cartel completo de Elimination Chamber 2023.

How will #WrestleMania look after #WWEChamber this Saturday? 👀



Will it be @WWERomanReigns vs. @CodyRhodes OR @SamiZayn vs. @CodyRhodes?!@HeymanHustle pic.twitter.com/1W8wDIfVRG