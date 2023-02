Fuera de las pantallas de WWE, Cody Rhodes fue claro días atrás al argumentar por qué hoy día no ve necesaria la presencia de The Rock para vender WrestleMania 39, señalando el atractivo de las historias que él y Sami Zayn protagonizan. Y ayer, esa positividad fue reproducida en Raw.

Los caminos de Rhodes y Zayn acabaron cruzándose, cuando el otrora Generico pidió a “The American Nightmare” que lo acompañara sobre el ring. Lejos de entrar en conflicto, Rhodes y Zayn parecieron unir fuerzas contra el villano Roman Reigns, con el primero consiguiendo que el público creyera en la victoria del segundo este sábado en Elimination Chamber y emplazándolo a que se vean las caras de nuevo en WrestleMania 39.

Que hoy Sami Zayn supone la Superestrella más candente de WWE es incontestable, incluso por encima de Cody Rhodes. Y una Triple Amenaza con Zayn de invitado de última hora, aunque este salga derrotado en Elimination Chamber, modificando el escenario inicial del 1 vs. 1 entre Rhodes y Reigns tal vez perjudicaría al ex-AEW. Recordemos aquella historia de Bryan Danielson camino hacia WrestleMania XXX; gladiador con el que se viene comparando a Zayn.

Pero Rhodes se ve capaz de todo. Preguntado por Ariel Helwani en The MMA Hour, Mr. Royal Rumble 2023 dice estar listo para cualquier reto en WrestleMania 39.

«Realmente no tengo preferencias. Principalmente, porque quiero luchar con los mejores. La gente siempre quiere retadores. Así que si los dos aparecen, no hay problema. No se centren en A o B, o B y A, o uno o dos. Disfruten todo. No puedo enfadarme porque un tipo esté muy candente con el público […] Venga, sí, que los lleven a todos juntos. Oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que pasará en Montreal? ¿Quién sabe qué pasará en WrestleMania? Una de las razones por las que estoy tranquilo, en paz y calmado es porque no sé qué pasará. No soy vicepresidente ejecutivo. Creo que algunos piensan que tengo ese gusanillo de ser vicepresidente ejecutivo, y apenas lo tenía de primeras […]»