Rhea Ripley se prepara para festejar San Valentín

Tras estar ausente por motivos familiares, Rhea Ripley hizo su regreso durante la última edición de Monday Night Raw y llegó para salvar a The Judgment Day, y a Dominik Mysterio en particular, quien estaba a punto de recibir por segunda semana consecutiva un Glam Slam por parte de Beth Phoenix.

Si bien Rhea Ripley tendrá que encarar dos frentes en las siguientes semanas: uno contra Beth Phoenix y Edge en Elimination Chamber y otro contra Charlotte Flair en WrestleMania 39, primero buscará pasar un momento romántico con Dominik Mysterio para la Noche de San Valentín.

Dominik Mysterio y Rhea Ripley tienen una de las mejores químicas en la programación televisiva de la WWE y se han compenetrado bien. The Eradicator recientemente publicó en su cuenta de Twitter que ahora que había regresado, era hora de que pasara el Día de San Valentín con el joven Dominik Mysterio, quien hace unos días había revelado sus planes para conmemorar este día con la ex Campeona Raw.

Mami’s back.

My Latino Heat is safe.

Now it’s time for a nice Valentine’s Day date night away from all of you.

See you tonight @DomMysterio35 🥰 pic.twitter.com/fmQVJichV2

— RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) February 14, 2023