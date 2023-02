¿Será añadido Sami Zayn al estelar de WrestleMania 39?

Si bien parece un hecho de que Roman Reigns saldrá victorioso este sábado de Elimination Chamber ante Sami Zayn y defenderá el Campeonato Universal Indisputable WWE en WrestleMania 39 contra Cody Rhodes, los fanáticos están decididos a ver al ex Uce Honorario agregado a la gran lucha, y pudimos haber tenido un pequeño indicio en el reciente Monday Night Raw cuando Cody le dijo a Sami: “Te veo en WrestleMania”.

Ahora, si bien las palabras de The American Nightmare fueron dichas en función de que esperaba que Sami Zayn salga victorioso en Elimination Chamber, en caso de que este último pierda, podría de alguna manera utilizar esas palabras para intentar insertarse en la lucha de WrestleMania 39, y puede ser que ciertos fanáticos apoyen esa idea.

► WWE no cambiaría el plan original para WrestleMania 39

Con muchos miembros del Universo WWE queriendo que Zayn se agregue al evento principal de WrestleMania, Dave Meltzer informó recientemente en Wrestling Observer Radio que los planes para el evento principal de WrestleMania 39 ya se habían fijado en piedra, y agregó que la compañía no tiene la intención de cambiar la pelea.

“No han ido cambiando. Casi todo lo que he escuchado, de hecho, todo lo que he escuchado, ha habido cambios de meses atrás, pero yo diría que un mes atrás todo pasaba exactamente igual, a diferencia de todos los años antes de WrestleMania, todo fue cambiado de alguna manera, no grandes cambios, pero hubo cosas modificadas. Ahora, no ha habido, por lo que no deberían poner a Sami Zayn. Si estás siguiendo los ratings, las ratingste lo dicen”.

Así, el plan seguirá siendo -por el momento- que Roman Reigns se enfrente a Cody Rhodes en WrestleMania 39; no obstante, es posible que este fin de semana en Elimination Chamber tengamos un indicio de lo que podría avecinarse para este gran evento.