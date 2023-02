Cuando comenzó a hablarse de que WWE enfrentaría a Roman Reigns y Cody Rhodes en WrestleMania 39 algunos seguidores tildaron al emparejamiento de “random”, sin narrativa de fondo, sólo impulsado por la candencia actual del ex-AEW. Nada más lejos de la realidad.

Anoche, durante Raw, el propio Rhodes y Paul Heyman se encargaron de derrumbar cualquier argumento que esos aficionados pudieran conservar. Sobre el ring, exentos de parafernalia, “The American Nightmare” y el “Special Counsel” vendieron en menos de diez minutos el estelar de (la segunda noche de) WrestleMania 39, con referencias incluso (indirectas) a la competencia, pero sobre todo, con la figura siempre presente de Dusty Rhodes.

Y es que lo que parecía iba a resultar un intercambio muy cordial de muestras de respeto, finalmente quedó tensionado por unas palabras lapidarias de Heyman.

Los elogios hacia el segmento de Rhodes y Heyman han sido unánimes. Y merece la pena recoger un extracto del realizado por Dave Meltzer en la última entrega de la Wrestling Observer Radio (créditos a WrestleTalk por la transcripción).

«Se hizo [el segmento] porque tenían buen conocimiento de lo candente que está Sami Zayn y era fundamental que este catalizador dramático del estelar de WrestleMania no se sintiera secundario. Así que sabían que tenían que hacer algo. Y lo hicieron. Es muy importante para toda la compañía que el combate de Cody no luzca como secundario. Pero también es importante que no se vea como una competición entre los dos y que la gente no se ponga del lado de Sami Zayn y entonces eso fastidie a Cody como técnico favorito del público».