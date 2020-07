Keith Lee ganó el Campeonato NXT durante la segunda noche de The Great American Bash, cuando derrotó a Adam Cole en un buen encuentro, que tenía dicho título y el Campeonato Norteamericano NXT. Las felicitaciones para el "Limitless" no se hicieron esperar, empezando por el propio Triple H.

Roman Reigns, quien se autoexcluyó de las grabaciones alegando la integridad de su familia -en especial sus hijos pequeños- justo antes de grabar su combate contra Goldberg en WrestleMania 36, no gustaron demasiado a Vince McMahon, ha estado muy pendiente de lo que ocurre en los programas televisivos.

Roman Reigns felicitó a Keith Lee por su gran victoria del miércoles en la noche y lo hizo por medio de su cuenta de Twitter. Animó a Keith Lee a seguir dándolo todo y representándolo bien.

Congrats on one hell of a journey @RealKeithLee . Still a ton of work to do, which I know you already know. Keep killin it and representing. I definitely still want that one on one, Champ! 👊🏽 https://t.co/duhhdU73SR

— Roman Reigns (@WWERomanReigns) July 10, 2020