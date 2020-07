Cuando acaba de perder el Campeonato NXT a menos de Keith Lee, Triple H pone en aviso a toda WWE por lo que se avecina: Adam Cole apenas ha comenzado. El miembro de la Undisputed Era fue vencido hace unas horas en la segunda noche de The Great American Bash por el también Campeón de Norteamérica, que ahora sostiene ambos títulos. De esta manera se pone fin al reinado más longevo de la historia de la corona máxima de la marca amarilla y se confirma el mejor momento que su nuevo dueño ha tenido hasta ahora en su carrera como Superestrella.

Al mismo tiempo, sería exagerado decir que Cole está en el peor pero desde luego no es bueno perder un campeonato. Aún así, el Jefe de Operaciones prefiere mirar el vaso medio lleno con respecto a lo que se avecina para su pupilo, como demuestra en una reciente publicación en Twitter reaccionando a lo ocurrido en el evento con la que además quiere que todos en la empresa tengan claro que el rudo continuará triunfando.

There is a saying “it’s the talent that makes the title.”

During his 403 day reign over the black and gold brand Adam Cole MADE the NXT championship, THE championship. That reign might be over but he’s just getting started.

Adam Cole IS #WWENXT

and that...is #Undisputed. #NXTGAB pic.twitter.com/hJ6GMXOK1p

— Triple H (@TripleH) July 9, 2020