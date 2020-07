Karrion Kross y Scarlett: Su objetivo es Keith Lee

Keith Lee es el nuevo Campeón NXT y Campeón de Norteamérica. Pero no puede relajarse. Karrion Kross y Scarlett ya lo tienen puesto en la mira tras su triunfo en The Great American Bash. En un primer momento parecía que estos se dirigían a por Adam Cole, después de que ella se presentara ante él en un show de la marca amarilla. Pero sonaba extraño porque no iba a darse una rivalidad rudo contra rudo. Y ahora ya no es necesario. La primera pista de que la nueva estrella de NXT se puso sobre la mesa justo después de la victoria del doblemente monarca, cuando apareció con su pareja mirándolo desde lo alto.

► Keith Lee tendrá que cuidarse de Karrion Kross y Scarlett

Y recordando la visita de la luchadora al miembro de la Undisputed Era en aquella ocasión todos se acordarán de que le adelantó que su reinado acabaría pronto. Obviamente se refería a que su novio le pondría fin pero ahora utiliza esta "premonición" para hacer esta publicación en Twitter:

It’s a gift and a curse to know things before they happen... Buckle up everyone,

because you’re in for a hell of a ride.#FallAndPray #TickTock #WWENXT @WWENXT @WWEKarrionKross pic.twitter.com/Mv1pRvilvC — Scarlett Bordeaux (@Lady_Scarlett13) July 9, 2020

"Saber lo que va a ocurrir antes de que ocurra es un don y una maldición al mismo tiempo... Ajústense todos el cinturón, porque se avecina un viaje infernal".

Mientras, Kross no fue tan explícito con su reacción al triunfo de que será su nuevo oponente.

Tick tock. ⏳ — ⏳ Karrion Kross (@WWEKarrionKross) July 9, 2020

Aunque sí lo fue unas horas antes de que el evento amarillo diera comienzo.

You can avoid change. However, you cannot escape it forever. TIME has a way of catching up to us all. Tonight,#NXTGAB #WWENXT pic.twitter.com/OCvRwIGqjO — ⏳ Karrion Kross (@WWEKarrionKross) July 8, 2020

"Puedes evitar el cambio. Pero no puedes escapar de él para siempre. El tiempo siempre encuentra la manera de alcanzarnos a todos".

Además, después del evento, el luchador hizo retuit en esta publicación:

"La historia tiene los ojos puestos en ti".

Parece que ahora Kross va a también intentar hacer historia a su manera, o dicho de otra forma que Lee lo vuelva a hacer. El rudo va a buscar que el nuevo campeón sea el luchador que más rápido ha perdido el Campeonato NXT después de ganarlo. Porque es de suponer que será este título el que busque y no el Campeonato de Norteamérica. Ahora queda ver quién se atreve a desafiar al monarca por esta corona. O quizá Kross vaya por las dos, aunque eso parece improbable.