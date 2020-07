La Era Covid continúa haciendo estragos en WWE. Ahora se confirma que la mamá de Lana tiene covid-19 y se encuentra ingresada en la UCI. Antes de nada queremos enviar desde SÚPER LUCHAS todo nuestro apoyo y cariño a su familia así como también a todas las personas que se están viendo afectadas directa o indirectamente por esta pandemia terrible. Y lamentar que la misma empresa de Vince McMahon así como Estados Unidos, país donde reside la luchadora y su madre, no estén tomando las medidas adecuadas para intentar frenar ese momento terrible que está viviendo el mundo.

► La mamá de Lana tiene covid-19

Ha sido la propia Superestrella la que lo confirmó en una reciente publicación en Twitter:

My mom tested positive for covid. She is in the ICU right now. She is asthmatic and is on oxygen. Thank you for all the thoughts & prayers ❤️ — CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) July 9, 2020

"Mi mamá dio positivo por covid. Ahora mismo está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Es asmática y está con oxígeno. Gracias a todos por las oraciones y buenos deseos".

Por supuesto, las respuestas a este tuit no se hicieron esperar, con muchas personas, tanto compañeros de vestidor como fanáticos quisieron dedicar unas palabras a Lana así como oraciones a su madre para que se recupere cuanto antes.

Prayers up... I’m thinking of your Mom🙏🙏🙏 — NattieByNature (@NatbyNature) July 9, 2020

"Estoy orando y pensando en tu mamá".

💕💕 — Shazza McKenzie (@Shazza_McKenzie) July 9, 2020

También quiso sumarse a los mensajes de cariño el talentoso actor Jon Bernthal, reconocido por series como The Walking Dead o The Punisher, así como también por películas como El Lobo De Wall Street o Baby Driver. No está claro de qué se conocen, porque hasta ahora no compartieron ninguna producción, pero así es.

You and your family are on my mind and in my heart. Stay strong. — Jon Bernthal (@jonnybernthal) July 9, 2020

"Tu familia y tú están en mis pensamientos y en mi corazón. Mantente fuerte".

Deseamos que la mamá de Lana se recupere completamente y pueda dejar este virus atrás más pronto que tarde. Nuestros mejores deseos y oraciones para ella.