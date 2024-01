Cualquiera pensaría que Bayley elegirá a Rhea Ripley, la Campeona Mundial, como su rival en WrestleMania 40 después de ganar el Royal Rumble 2024. Por dos motivos. El primero, que la Campeona WWE es amiga suya, IYO SKY. El segundo, estas recientes palabras:

«Si tengo la oportunidad de trabajar con [Rhea] en WrestleMania, sería simplemente un enfrentamiento de ensueño que ni siquiera había considerado antes. Ella es indiscutiblemente intocable. En estos momentos, es la mujer más comentada en la televisión y respalda toda la atención que recibe. No es solo cuestión de apariencia, ni simplemente se trata de su físico. Además de formar parte de Damage CTRL, un grupo impresionante, Rhea es excepcionalmente talentosa y eso me frustra. Me pregunto, ‘¿por qué eres tan buena? Eres tan joven‘. Ni siquiera puedo lanzar una drop kick, y ella puede ejecutar una sobre mi cabeza. Las pequeñas cosas que hace y proyecta en la televisión son muy difíciles de lograr, y ella lo hace con facilidad».

BAYLEY IS GOING TO WRESTLEMANIA! Congratulations to 2024 Women's #RoyalRumble Match Winner @itsBayleyWWE! You EARNED it!!! pic.twitter.com/fhPuX2he7K — WWE (@WWE) January 28, 2024

► ¿Rhea Ripley vs. Nia Jax en Elimination Chamber?

Pero antes del evento magno se llevará a cabo Elimination Chamber, donde se supone que «The Erradicator» expondrá el título (y también «The Genius of the Sky»). Es más, la Campeona Mundial es la protagonista del póster del show, que se realizará en su país natal, Australia.

Entonces, nos preguntamos, ¿ante quién lo hará? Podemos descartar a «The Role Model». ¿Podría ser otra de las Damage CTRL si inician una rivalidad contra ella? Por ahora, no está claro. Pero Dave Meltzer apuesta por alguien distinto en el Wrestling Observer Radio:

“Probablemente diría Rhea Ripley vs Nia Jax para Australia”.

Recordemos que el Editor en Jefe del WON adelantó en su momento que dicho combate se realizaría en Royal Rumble 2024 después de que Nia Jax venciera limpiamente a Becky Lynch. Al final, no tuvo hueco en el evento así que quizá suceda en el próximo.

