Andrade tras Royal Rumble: «Nadie me detendrá»

Andrade regresó a WWE después de terminar su relación con AEW durante el Royal Rumble 2024. El retorno en sí mismo era lo más esperado pero además «El Ídolo» no tuvo para nada una mala actuación. Sin ser uno de los luchadores más destacados, entró como número tres y dio batalla durante 22 minutos.

► Andrade tras Royal Rumble

No ocurrió nada durante el combate que de una pista de qué sigue para el guerrero de México en esta segunda etapa de su carrear como Superestrella. Sí tuvo sus más y sus menos con Santos Escobar pero Andrade no parecía demasiado interesado en él, ni para bien ni para mal. Tampoco en la LWO.

Dicho esto, en espera de ver qué sucede con él, empezando por si se une a Monday Night Raw o Friday Night SmackDown, nos hacemos eco de sus palabras en la conferencia de prensa posterior al Premium Live Event, con las que sí adelanta de que no habrá nadie que lo detenga en esta ocasión.

«¿Cómo me siento? Feliz. Estoy feliz de estar aquí, de regresar. Necesitaba irme para recordar quién era. Pero ahora, he vuelto y sé quién soy. Pero recuerden, ¿ahora? Nadie me detiene.»

No terminó bien pero la primera etapa de Andrade en WWE no fue en absoluto negativa. Fue Campeón NXT o Campeón de Estados Unidos y siempre gozó de oportunidades.

After his 2024 #RoyalRumble Match return, @AndradeElIdolo is ready to show everybody exactly who he is. pic.twitter.com/X1bjII2rEo — WWE (@WWE) January 28, 2024

