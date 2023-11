Por otro lado, todo lo demás sí que se ha estado viendo en la televisión últimamente. De hecho, Rollins defendió el Campeonato Mundial de Peso Completo ante McIntyre en Crown Jewel 2023 no hace mucho. Y recordemos que también se verán las caras en Survivor Series WarGames 2023, dentro del combate de jaula, cuando cada uno forme un equipo, después de que The Scottish Warrior se uniera a The Judgment Day. Ahora solo falta que se sepa quien será el quinto amigo de Rollins, Rhodes, Zayn y Jey Uso.

