Jade Cargill está entrenando con una estrella de AEW

Jade Cargill firmó contrato con WWE, y aunque durante sus primeras semanas como Superestrella tuvo una adecuada promoción, debutando en Fastlane y apareciendo en todas las marcas, teniendo careos con personalidades importantes de la compañía, la ex Campeona TBS continúa sin debutar en el ring y ha dejado de aparecer en las últimas dos semanas en la programación semanal, sin que todavía se conozca en qué marca va a ser asignada. De hecho, lo único que se ha conocido últimamente es que ha estado entrenando en el Performance Center.

► Jade Cargill se encontró con Ricky Starks

La ex estrella de AEW aún no se estrena dentro del cuadrilátero de WWE y no se sabe cuándo ocurrirá esto. Sin embargo, mientras continúa con su entrenamiento, Jade Cargill recurrió a su historia de Instagram y subió una foto de Ricky Starks visitando el Nightmare Factory. También subió un video de Starks, quien lucía un vendaje en la frente, como consecuencia de su intensa lucha de escaleras en AEW Full Gear, donde retuvo con éxito el Campeonato Mundial de Parejas AEW junto a Big Bill

«Mira quién vino»

El futuro dirá cómo le irá a Jade Cargill dentro de WWE. Estableció su dominio en AEW, manteniendo una impresionante racha de sesenta victorias y duró más de un año como campeona TBS antes de perder dicho título y su invicto a manos de Kris Statlander. Dicho esto, en WWE parecen estar protegiendo su aura de estrella y seguramente harán debutarla una vez que se ponga a punto en el Performance Center, donde ha estado entrenando desde que fue contratada.