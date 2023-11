WWE estuvo este 12 de noviembre de 2023 celebrando un house show en la arena Berglund Center Coliseum en Roanoke, Virginia, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► WWE SuperShow en Roanoke, Virginia (12/11)

Becky Lynch derrota a Zoey Stark

Jey Uso derrota a JD McDonagh (con Dominik Mysterio)

Kevin Owens derrota a Jimmy Uso

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL : Gunther (c) vence a Sami Zayn

LA Knight derrota a Grayson Waller

Cody Rhodes derrota a The Miz

CAMPEONATO FEMENIL WWE : IYO SKY (c) derrota a Bianca Belair y Charlotte Flair

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Seth Rollins (c) vence a Drew McIntyre

Habida cuenta de que en ocasiones las luchas de estos eventos no televisados sirven para preparar rivalidades de la televisión, podríamos pensar que eso mismo pasa con el combate de Gunther con Sami Zayn. La verdad es que sería fantástico en todos los sentidos. The Ring General necesita un nuevo oponente y The Underdog from the Underground sería ideal.

También se dieron otras luchas como la de Kevin Owens con Jimmy Uso que no atiende a lo que está pasando en la programación pues The Prizefighter rivaliza en realidad con Austin Theory y Grayson Waller; su ataque a ellos esta semana en SmackDown provocó que lo suspendieran. Aunque con Waller sí que tuvo sus problemas también LA Knight.

Tampoco está claro si Drew McIntyre va a seguir siendo retador al Campeonato Mundial de Peso Completo de Seth Rollins. En realidad, no está claro qué camino va a tomar. Esto mientras se rumorea que podría unirse a The Judgment Day. Lo veremos próximamente.