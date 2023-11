WWE NXT estuvo este 11 de noviembre de 2023 celebrando un house show en la arena Engelwood Neighborhood Center en Orlando, Florida, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► NXT Live en Orlando, Florida (11/11)

Tavion Heights derrota a Kevin Robertson

Gigi Dolin derrota a Arianna Grace

Izzi Dame y Tatum Paxley derrotan a Anna Keefer y Tylynn Register

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT : Gallus (Mark Coffey y Wolfgang) derrotan a Boa y Dante Chen , Edris Enofe y Malik Blade y Tyriek Igwe y Tyson Dupont.

: Gallus (Mark Coffey y Wolfgang) derrotan a Boa y Dante Chen , Edris Enofe y Malik Blade y Tyriek Igwe y Tyson Dupont. Bron Breakker vence a Eddy Thorpe y Trey Bearhill

Javier Bernal derrota a Riley Osborne

Lola Vice vence a Jade Gentile

Kiana James y Xia Li derrotan a Karmen Petrovic y Lyra Valkyria

Gable Steveson, Josh Briggs y Trick Williams derrotan a Baron Corbin y Out The Mud (Bronco Nima y Lucien Price)

De entre estas luchas podemos destacar una nueva entrada a la acción de Arianna Grace, la hija de Santino Marella, que estuvo mucho tiempo desaparecida de la programación de NXT debido a una grave lesión pero que finalmente ha vuelto y se encuentra una vez más apareciendo en televisión. De hecho, inicia una rivalidad con Karmen Petrovic.

¿Cómo no? Siempre hay que destacar a Bron Breakker, una de las mayores estrellas del territorio de desarrollo y un luchador que parece que será alguien muy importante en el main roster.

Sin olvidar a la luchadora Lola Vice, que no lleva mucho tiempo trabajando en la compañía, en la lucha libre profesional en general, pero que ganó el torneo NXT Breakout 2023 para reafirmarse como la mujer más prometedora de la marca amarilla.

Y podemos apuntar también a Gable Steveson, que no termina de enfocarse en WWE debido a que no termina de dejar atrás la lucha libre amateur, pero que en algún momento lo hará para descubrir si tiene la capacidad de ser una Superestrella WWE.

