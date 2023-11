Kairi Sane volvió a WWE sorprendiendo a todos en Crown Jewel 2023 para ayudar a su amiga IYO SKY a retener el Campeonato Femenil contra Bianca Belair. En el SmackDown posterior, The Pirate Princess zanjó su rivalidad con Bayley para unirse a Damage CTRL; lo hizo también Asuka, traicionando a The EST of WWE y Charlotte Flair.

► El regreso de Kairi Sane

Pero volvamos al Premium Live Event, pues -hablando recientemente en Casual Conversations- Bianca Belair comparte cómo vivió el regreso de Kairi Sane, quien llevaba desaparecida de la compañía desde octubre de 2020 (como luchadora, pues estuvo trabajando como embajadora hasta que su contrato expiró en diciembre de 2021; durante 2022 estuvo luchando en Stardom).

«Estaba confundida. Honestamente, pensé: ‘La broma es para mí’. Realmente creía que IYO iba a aparecer sola. Quiero decir, hemos estado atravesando esto durante más de un año. Puedo entender que se presente con su séquito de apoyo para quitarme el título y ganarlo, pero ya tienes el título. Así que pensé que tenías suficiente confianza para presentarte y enfrentarme sola. La semana anterior, puse a Bayley sobre una mesa para decirle: ‘Escucha, quédate en casa por tu propio bien. Simplemente quédate en casa’. Así que cuando Bayley apareció, pensé: ‘¿Qué? Bueno, wow’, pero luego pensé que eso era todo. Así que cuando me di la vuelta y vi a Kairi, me quedé completamente desconcertada.»

«Por lo general, quiero decir, estoy en una lucha. Si alguien está delante de mí y está en el lado opuesto, simplemente voy a por ella, pero estaba confundida porque ella bajó a Bayley [de sus hombros cuando Bianca la tenía en posición para el KOD]. Así que pensé: ‘¿Estás aquí para ayudarme? No, no estás aquí para ayudarme. ¿Qué está pasando?’ Estaba paralizada por la confusión. Entonces, una vez que me golpeó en la cara, pensé: ‘Oh’, y luego simplemente no paró. En ese momento, pensé: ‘Wow. Simplemente estoy superada en número’. Así que aún intentaba terminar la lucha y simplemente empeoró a partir de ahí».